La maledizione dei campioni al debutto. Rafa Marquez nella storia: quinto Mondiale

17/06/2018

I CAMPIONI IN CARICA AL DEBUTTO

2018 - Campione in carica: Germania - Al debutto scontitta per 1-0 con il Messico



2014 - Campione in carica: Spagna - Al debutto sconfitta per 5-1 dall'Olanda



2010 - Campione in carica: Italia - Al debutto pareggio per 1-1 con il Paraguay



2006 - Campione in carica: Brasile - Al debutto vittoria per 1-0 con la Croazia



2002 - Campione in carica: Francia - Al debutto sconfitta per 1-0 con il Senegal



1998 - Campione in carica: Brasile - Al debutto vittoria per 2-1 con la Scozia



1994 - Campione in carica: Germania - Al debutto vittoria per 1-0 con la Bolivia



1990 - Campione in carica: Argentina - Al debutto sconfitta per 1-0 con il Camerun



1986 - Campione in carica: Italia - Al debutto pareggio per 1-1 con la Bulgaria



1982 - Campione in carica: Argentina - Al debutto sconfitta per 1-0 con il Belgio



1978 - Campione in carica: Germania - Al debutto pareggio per 0-0 con la Polonia



1974 - Campione in carica: Brasile - Al debutto pareggio per 0-0 con la Jugoslavia