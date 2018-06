La gaffe del Corriere della Sera: Robbie Williams diventa... Robin

15/06/2018

Capita, è capitato e potrebbe capitare anche a noi, assolutamente. Registriamo, però, un piccolo grande svarione del Corriere della Sera, che nell'edizione del 15 giugno, per raccontare la cerimonia di apertura dei Mondiali a Mosca, ha titolato così: "Robin Williams protagonista, ma canta in playback". Ecco. Ovviamente al Luzhniki si è esibito ROBBIE Williams, il cantante, ex dei Take That, e non Robin Williams, lo straordinario attore premio Oscar nel 1998, morto nel 2014.