La Croazia esulta e travolge il fotografo: il risultato è... strepitoso | Le foto dal cuore della festa

12/07/2018

Il Mondiale racconta storie meravigliose. Come quella di Yuri Cortez, fotografo di Afp (l'Agence France-Presse, agenzia di stampa francese) . Trovarsi al momento giusto nel posto giusto è fondamentale per un fotografo, ancor di più se stai immortalando la semifinale di un Mondiale. Succede poi che Mario Mandzukic fa il gol storico che manda la Croazia in finale, che tutta la squadra vada ad abbracciarlo e che, fatalmente, tutti travolgano tutto. Compreso, appunto, il fotografo. Che non si è per niente scomposto: finito a terra sotto la montagna croata, ha continuato a scattare, mentre Rakitic e compagni gli davano baci e pacche fortissime. Il risultato è straordinario: una serie di scatti presi da terra, dal cuore della festa, con i primi piani di Mandzukic e compagni trasfigurati per la gioia e ripresi da pochi centimetri. Dopo la festa, i giocatori si sono sincerati delle condizioni del fotografo, contentissimo e sorridente: nessun graffio e anzi, una collezione di foto memorabili.