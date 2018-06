L'Argentina difende Sampaoli

11/06/2018

La Federazione argentina corre in soccorso al commissario tecnico Jorge Sampaoli. Dopo le accuse di abusi sessuali, il presidente dell'AFA Claudio Tapia difende il suo tecnico: "Credo realmente nell'onestà di Sampaoli. Queste voci sono state messe in giro da persone che cercano solo di arrecare danni alla Nazionale e all'AFA- le parole del presidente a "Tyc Sports"-. Non ci sono state denunce, sono solo bugie".