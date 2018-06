Kalinic ci ricasca e dice addio ai Mondiali: la Croazia lo espelle per motivi disciplinari

18/06/2018

E' successo con il Milan e si è ripetuto con la Croazia : con i rossoneri Nikola Kalinic era stato escluso dalla lista dei convocati per la partita con il Chievo per motivi disciplinari (Gattuso lo aveva visto svogliato in allenamento dopo la panchina contro l'Arsenal), ora i l ct Dalic lo ha escluso dai Mondiali dopo che la punta si è rifiutata di entrare in campo contro la Nigeria. "Ho bisogno di giocatori pronti e sani" ha spiegato il tecnico.

La notizia è arrivata direttamente dai media croati con il commissario tecnico definitivamente stanco dell'atteggiamento indisponente dell'attaccante del Milan: tanti più o meno piccoli capricci (diciamo così) culminati poi in una vera e propria insubordinazione nel corso della partita contro la Nigeria, nella quale Kalinic si sarebbe anche rifiutato di entrare in campo nel finale di match.



"Nikola si è riscaldato contro la Nigeria: avrebbe dovuto entrare nel secondo tempo - ha spiegato Dalic -, ma ha detto che non era pronto. E' accaduto lo stesso anche contro il Brasile in amichevole e ieri non era preparato per l'allenamento. L'ho accettato tranquillamente. Non era pronto per tre volte: ho bisogno di giocatori pronti e sani, così ho deciso di rispedirlo a casa". Dalic non potrà chiamare altri giocatori al posto dell'attaccante.