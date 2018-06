Islanda, eroe Halldorson: il portiere "regista" che ha stregato Messi e l'obesità

16/06/2018 di MAX CRISTINA

Minuto 64, Leo Messi ha sul dischetto il pallone da tre punti per l'Argentina contro l'Islanda. Undici metri tra la vittoria, le luci della ribalta, l'esaltazione. Parte la rincorsa della Pulce... dissolvenza. Probabilmente inizierebbe così un cortometraggio sulla vita di Hannes Halldorsson, professione portiere dell'Islanda. Caratteristica? Esaltarsi nelle grandi competizioni con la propria nazionale e poi divertirsi a fare il regista di successo in patria. Dopo l'ottima figura fatta dai "vichinghi" all'Europeo in Francia, il primo mondiale della storia è iniziato con un prestigioso 1-1 contro l'Argentina vicecampione del mondo e lui, sì Halldorsson, si è reso protagonista di un rigore parato proprio a Messi. Una scena da film, appunto.



Halldorsson però non è solo l'uomo copertina di questa impresa, sarà anche il regista dell'avventura mondiale di Finnbogason e compagni. Nella sua curiosa carriera che ha subito un'impennata internazionale solo negli ultimi anni, il portiere ha avuto la possibilità di sviluppare la propria passione per i video. In patria è un videomaker di talento, anche piuttosto famoso e il canale Youtube ha sempre avuto un grosso seguito. Una volta appese le scarpe al chiodo ha già un posto assicurato - qualora lo volesse - alla Saga Film, dove ha iniziato quando era ancora dilettante, ma intanto si diverte realizzando i video della squadra, come quello girato con l'aiuto di Coca Cola per l'avvicinamento alla Russia.



Sul campo però non sempre la sua storia è stata lineare, anzi, di difficoltà da superare ce ne sono state parecchie, soprattutto all'inizio per via di diversi infortuni. Prima i problemi alla mano, poi quelli alla spalla dopo una caduta in snowboard e una serie di ricadute che lo costrinsero a fermarsi fino a dover far fronte all'obesità. Centocinque chili che lo hanno portato alla svolta con il duro lavoro e un obiettivo: farsi conoscere in campo ancora prima che come videomaker. E il cortometraggio della vita è arrivato a Mosca, contro sua maestà Messi. Novanta minuti d'applausi... a ritmo di Geyser Sound.