Iran, i giocatori comprano gli scarpini in un negozio

13/06/2018

A piedi nudi a due giorni dal Mondiale: surreale il problema che riguarda alcuni giocatori dell'Iran a causa dell'embargo deciso dal presidente americano Donald Trump e che ha portato la Nike, azienda statunitense, a interrompere la fornitura di scarpini. E così, come racconta la BBC, alcuni dei ragazzi del ct Carlos Queiroz sono stati costretti a comprarsi le scarpe da gioco in un negozio di articoli sportivi della zona in cui sono in ritiro.

"Le sanzioni decise dal governo Usa comportano che la Nike, in quanto azienda statunitense, non possa fornire in questo momento le scarpe ai giocatori della nazionale iraniana" è scritto in un comunicato diffuso dalla sede della casa madre a Portland. "Decisione ingiusta e dolorosa" ha commentato il ct portoghese della Nazionale. Per quanto riguarda divise e abbigliamento, invece, nessun problema visto che la fornitura arriva dalla tedesca Adidas. Per la cronaca, l'Iran farà il suo esordio al Mondiale venerdì contro il Marocco a San Pietroburgo.