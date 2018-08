Inter-Suso, Milan-Brozovic: da Pirlo e Seedorf in poi, quanti "scambi"

21/06/2018

L'estate del 2001 verrà ricordata per il passaggio di Andrea Pirlo dall'Inter al Milan per 5,5 miliardi delle vecchie lire più il cartellino di Andres Guglielminpietro, fortemente richiesto da Hector Cuper, per un'operazione dal valore complessivo di 35 miliardi di lire. Nella stessa estate, Cristian Brocchi prese la strada di Milanello con lo sconosciuto 30enne Drazen Brncic che prese quella di Appiano. Sempre nel 2001, in nome delle plusvalenze, andò in porto l'operazione Helveg-Domoraud: il danese venne acquistato dall'Inter che lo lasciò in prestito (per due stagioni) ai concittadini, mentre il difensore francese al Milan giocò solo in amichevole e venne immediatamente ceduto al Monaco in Francia.



Il 2002, invece, in casa Inter verrà ricordato per il "drammatico epilogo" del 5 maggio 2002 e per la successiva cessione di Clarence Seedorf al Milan in cambio di Francesco Coco, che Cuper voleva per dimenticare lo sciagurato Gresko. Carlo Ancelotti festeggia ancora adesso, ricordando il suo centrocampo Gattuso-Pirlo-Seedorf. Nell'estate 2002 sull'asse Milanello-Appiano andò in scena un altro scambio, quello tra Dario Simic e Umit Davala. Poi, eccezion fatta per il caso già citato Cassano-Pazzini, niente più scambi. Almeno fino ad oggi. Suso e Brozovic sono pronti a incrociare i rispettivi destini. Chi ci guadagnerà?