Infantino: "Russia 2018 è stato il miglior Mondiale di sempre"

13/07/2018

"Grazie Russia, grazie Putin: è stato il miglior Mondiale di sempre". Gianni Infantino, presidente della Fifa, non usa giri di parole nella conferenza stampa di fine Mondiali, organizzata a due giorni dalla finale di Mosca, per esprimere il proprio compiacimento sulla buona riuscita della manifestazione. Poi ha parlato della prossima edizione, in Qatar. "Nel 2022 si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre: l'idea è quella di far partecipare 48 squadre".



Infantino si è presentato in conferenza stampa con la felpa rossa indossata dai volontari. Un gesto per "ringraziare tutti quelli che hanno lavorato gratuitamente alla riuscita di questa manifestazione. È vero, io come presidente sono pagato (1 milione a stagione, ndr), ma siamo tutti volontari".

L'ELOGIO: "L'IMMAGINE DELLA RUSSIA È CAMBIATA" "La percezione della Russia è cambiata. Migliaia di persone hanno visitato il Paese durante il Mondiale e hanno scoperto un bel paese, un paese ospitale, ricco di storia e cultura. Non solo a Mosca ma in tutte le città ospiti i visitatori hanno goduto del calore e dell'ospitalità del popolo russo. Per questo molti preconcetti riguardo al Paese sono stati smentiti. La Russia è cambiata, è diventata una paese calcistico - ha aggiunto Infantino - un paese dove il calcio non è solo il Mondiale, ma è entrato a far parte del dna del Paese".



"QATAR 2022, PER ADESSO CI SARANNO ANCORA 32 SQUADRE" Poi Infantino ha parlato della prossima edizione dei Mondiali: "In Qatar si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022". Ma il passaggio più importante relativo al Qatar riguarda la composizione stessa del Mondiale. Più volte Infantino aveva ribadito la volontà di portare il Mondiale a 48 squadre, ora arriva una piccola ma importantissima retromarcia: "Abbiamo accordi e un contratto con il Qatari, ma è molto presto per sapere se saranno 32 squadre o di più. Al momento, tutto è possibile. Con 48 squadre si risolverebbero molte tensioni 'regionali', non voglio chiudere la porta a questa opportunità".

"VAR, RISULTATI POSITIVI" "La Var ha funzionato. I risultati sono estremamente chiari e positivi. Fino ad ora nel torneo la Var è stata utilizzata più di 440 volte per un totale di diciannove revisioni. Sedici decisioni sbagliate sono state corrette". Secondo i dati di Infantino, la Var ha portato a un incremento di decisioni corrette dal 95% al 99,2%. "La parola progresso significa migliorare le cose rispetto al passato. E la Var è meglio rispetto al passato, è progresso", ha dichiarato il presidente della Fifa, aggiungendo che la VAR sta "ripulendo il calcio, facendolo più trasparente e onesto". Infantino ha poi menzionato l'elemento "educativo della Var", riferendosi al suo potere deterrente nei confronti del calcio violento. "In questo Mondiale non abbiamo visto un singolo cartellino rosso per calcio violento. Questo non è solo merito della Var ma lo è sicuramente in parte. Infatti i giocatori sanno che le telecamere riprendono tutti i loro movimenti".

"IL CALCIO ISPIRI LA POLITICA" "Il calcio non può risolvere i tutti i problemi del mondo né cambiare il passato, ma può avere un impatto sul futuro e forse le persone al potere possono trovare ispirazione in quello che che stiamo facendo. Ci sono molte ingiustizie nel mondo, molte cose che non funzionano come dovrebbero, non in un singolo paese, ma nel mondo intero - ha aggiunto Infantino - E certamente dobbiamo tutti provare a cambiare le cose per il meglio. Ma qui siamo al Mondiale, siamo focalizzati sul calcio, sulla celebrazione del calcio. Tra i problemi più grandi nel mondo c'è la mancanza di comunicazione. Il Mondiale può contribuire ad aprire il dialogo, permettere la discussione".

"I BAMBINI THAILANDESI AL FIFA BEST AWARDS" Gianni Infantino aveva già annunciato che in caso di salvataggio i bambini thailandesi bloccati nella grotta sarebbero stati invitati alla finale dei mondiali. Il salvataggio è andato a buon fine ma le condizioni dei ragazzi non consentono un viaggio tanto impegnativo. Così Infantino ha spiegato che i 12 ragazzi verranno invitati a ottobre alla premazione del Fifa the Best a Londra.



