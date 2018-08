Il Mondiale del Var: a gironi completati, una rivoluzione di successo

29/06/2018

Si sentiva la necessità di un calcio "giusto", per rispettare i tifosi ma soprattutto il calcio stesso. Basta errori arbitrali "capaci" di compromettere il cammino di questa o quell'altra squadra, o che potessero far nascere dubbi sulla regolarità delle partite. Il Mondiale del Var, questo di Russia 2018, è stato un vero successo fino ad ora.



Lo stesso capo degli arbitri Fifa, Pierluigi Collina, stando ai numeri di queste prime 48 partite giocate, ha espresso grande soddisfazione. Ben 335 episodi sono controllati dal Var con un tasso di decisioni corrette del 99.3% grazie ad esso contro il 95% senza. In totale, sono state 14 le decisioni cambiate in questo primo turno dopo aver usato il Var e tre confermate: un rigore fischiato e due non sono stati dati.



In poche parole, il calcio è cambiato: una vera e propria rivoluzione grazie all'entrata nell'era del Var con soltanto tre errori umani dati dalla rinuncia al suo utilizzo, ma alcune revisioni sono state davvero dei "colpi di classe": basti pensare al rigore assegnato da Mazic al Senegal contro la Colombia e poi rivisto dal Var, oppure il gol della Corea del Sud contro la Germania prima annullato e poi assegnato, visto il tocco di Kroos (impercettibile da vedere al momento) che aveva rimesso in gioco Kim. Insomma, vere e proprie perle costate in media soltanto un minuto. Una rivoluzione che ha coinvolto il mondo del calcio. Ormai, per fortuna, è impossibile tornare indietro.