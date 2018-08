Il Brasile si gode un altro primato: 228 gol nella storia dei Mondiali

02/07/2018

Nel Mondiale che spazza via -e in fretta- i campioni (del Mondo), il Brasile non sbaglia l'approccio ai quarti di finale. Il 2-0 al Messico è il passaporto verso il prossimo turno: senza tremare, con la dovuta apprensione del primo tempo della sfida ai messicani, il gol e l'assist di Neymar e una difesa che in 4 gare ha subito soltanto un gol, dalla Svizzera. Segni da portarsi appresso, da favoriti al titolo quali era e tali rimangono.

E di più: coi 2 gol ai messicani, il Brasile diventa la squadra che oltre ad aver vinto più Mondiali di tutti (5 contro i 4 di Germania e Italia) ha segnato più gol nella storia del torneo: è a quota 228 reti, 2 in più rispetto alla Germania (226) che è stata eliminata. Le altre sono lontanissime: Argentina terza 137, Italia quarta a 128.