I Mondiali maledetti dei campioni: fuori al primo turno 4 volte su 5

27/06/2018

La Germania fuori dai Mondiali. Sorpresa? Sì. Ma non troppo... Visto che non è un fatto nuovo nei Mondiali degli Anni Duemila. Nel senco che in quattro edizioni su cinque, dal 2002 a oggi, le Nazionali campioni del Mondo in carica sono state eliminate nella prima fase a gironi. Una sorta di maledizione contagiosa, che riguarda Francia, Italia, Spagna e appunto Germania. Immune il Brasile. Il dettaglio.



Nel 2002 in Corea-Giappone era toccato alla Francia campione del Mondo in carica ('98) uscire al primo turno. Nel 2010 in Sud Africa toccò all'Italia di Lippi campione del Mondo quattro anni prima in Germania l'onta dell'eliminazione ai gironi. E nel 2014 in Brasile l'inarrivabile Spagna reduce da due titoli europei e dal Mondiale 2010 se n'era andata subito, cacciata matematicamente già dopo due sole partite. Nel 2006 il Brasile campione era riuscito ... nell'impresa di arrivare ai quarti di finale, dove venne eliminato dalla Francia, che poi fu battuta in finale dall'Italia.