I Mondiali fanno volare Sportmediaset.it

25/06/2018

E meno male che i Mondiali senza Italia non interessavano a nessuno. A una decina di giorni dall'inizio della rassegna iridata, non solo i dati televisivi si sono rivelati eccezionali, ma anche sul web i numeri stanno premiando il grande investimento di Mediaset. Venerdì 22 giugno, complice anche l'eccezionale risultato di Filippo Tortu nei 100 metri di Madrid, il nostro sito ha fatto registrare un notevole exploit e sfiorato quota 1.700.000 utenti unici (1.677.060 il dato preciso rilevato da Webtrekk), di cui 1.270.960 proveniente da browser e 406.140 da app. Risultato che fa il paio con giovedì 21 (1.499.195 visitatori totali) e che è stato confermato nel weekend e in particolare domenica, quando Sportmediaset.it è stato scelto da 1.505.151 lettori.



Molto buono anche il dato sulle pagine viste (sempre attorno se non oltre i 15 milioni giornalieri), grazie al grande lavoro della redazione sui Mondiali - cronache, articoli, molte curiosità e soprattutto video e highlights esclusivi - alle anticipazioni di mercato e alla puntualità negli aggiornamenti sul futuro societario del Milan.



La nuova veste grafica è stata recepita con facilità dai nostri lettori che hanno evidentemente apprezzato chiarezza e ordine del "nuovo" sito e ci hanno tributato una dimostrazione d'affetto che raccogliamo con soddisfazione e che ci spingerà a fare sempre meglio. Intanto grazie. A tutti. Perché una cosa è chiara: per vincere il magone di un Mondiale senza Italia bisogna guardarlo insieme, in Tv o sul Web, ma sempre sui canali Mediaset.