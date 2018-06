Germania, Neuer: "Sto bene e non ho paura"

12/06/2018

Manuel Neuer c'è. Il portiere della Germania non vede l'ora di iniziare il Mondiale , ha voglia di tornare protagonista dopo essere stato fuori a lungo per un infortunio al piede: "Sto bene e non ho mai perso la fiducia. Sono convinto di riuscire a reggere tutta l’intensità di un torneo come il Mondiale. Ho fiducia, sono super motivato, il portiere non deve dare alla squadra un senso di paura", ha detto a La Gazzetta dello Sport.

Da un numero uno all'altro: Buffon. "È stata una bella iniziativa posare con la maglia di Gigi, in occasione del suo addio ai bianconeri. Sono stato felice di farne parte, ho anche posato con il pollice alto come lui fa spesso. Mancherà al Mondiale perché è un grande, anzi unico".



Tornando alla Germania, i tedeschi vogliono confermarsi campioni: "Da sempre tutti ci vogliono battere, anche quando non partiamo da campioni. Abbiamo in più l’esperienza di quattro anni fa, siamo sempre affamati di vittorie".



Infine stizza per i fischi a Gündogan e Özil per la foto con il presidente turco Erdogan: "Penso che sia un peccato, contro l’Arabia Saudita ha giocato soltanto Gündogan ed è stato di nuovo fischiato, come contro l’Austria. Eppure si è messo a disposizione per spiegare, ha parlato in televisione. Lui vuole far tutto per la squadra e non è semplice in questa situazione che disturba tutta la nazionale, non soltanto loro. Noi siamo calciatori, vogliamo pensare al calcio, all’essenzialità di un Mondiale, è quello che conta".