Germania, Loew: "L'obiettivo minimo è la semifinale"

16/06/2018

E' il giorno della vigilia per la Germania, che domenica esordirà al Mondiale da campione in carica. "Il livello è più alto di quattro anni fa - dice il ct Loew -, perché tutte le principali nazionali sono migliorate rispetto al 2014, ad esempio il Brasile, la Spagna e la Francia. Vedo più sicurezza in tante squadre e molto più gioco d'insieme". L'obiettivo è preciso: "L'importante per noi della Germania è arrivare almeno in semifinale, e vincere".

Domenica la Germania affronterà il Messico e Loew, al terzo Mondiale da c.t., non si fida: "Questo è un torneo dove non ci saranno dei 7-1, per noi fu un risultato fantastico ma ora c'è più equilibrio. Il Messico ha attaccanti rapidi e veloci, credo che per i nostri difensori ci sarà molto lavoro. Nel corso del match dovremo capire in cosa dobbiamo migliorare. Neuer? In lui ho grande fiducia".



I tedeschi sognano il secondo titolo consecutivo: "La verità è che molto difficile riuscirci - dice il tecnico -. Per ultima ci riuscì l'Italia, ma nel frattempo sono passati 80 anni. Ma di sicuro noi abbiamo la stessa grande ambizione di quattro anni fa in Brasile".