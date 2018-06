Germania, Loew: "Giocato male, eravamo poco concentrati"

17/06/2018

Non cerca scuse, Joachim Loew, ct della Germania, dopo la bruciante sconfitta all'esordio contro il Messico: "Non eravamo concentrati, abbiamo utilizzato poco il gioco corto e questo ha permesso ai nostri avversari di rubarci il pallone - dice -. Nel primo tempo abbiamo giocato male, molto meglio nella ripresa. Siamo delusi, abbiamo perso la prima partita ed è un'anomalia per noi, non abbiamo giocato come eravamo abituati, non siamo stati capaci di passaggi veloci in attacco, dobbiamo imparare la lezione e fare meglio nelle successive partite. Però, siccome siamo esperti possiamo gestire le conseguenze di questa sconfitta".