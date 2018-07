Germania: Löw confermato in panchina

03/07/2018

Nessuna rivoluzione in Germania dopo il flop Mondiale con l'eliminazione ai gironi per la prima volta nella storia. Dopo giorni di riflessioni la federazione tedesca ha deciso di proseguire il ciclo con Joachim Löw . Il ct, vincitore del Mondiale nel 2014, prima di volare in Russia aveva rinnovato fino al 2022. La debacle di Russia 2018 è un macchia da cancellare passando dai prossimi Europei fino ad arrivare a Qatar 2022.