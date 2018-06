Francia, Deschamps bacchetta i suoi: "Dobbiamo fare di più"

16/06/2018

Nonostante la vittoria al debutto Mondiale contro l'Australia, Didier Deschamps non è felice per il gioco espresso dalla Francia: "Non è stato facile, vincere la prima partita è molto importante anche se non è abbastanza. È stato complicato davanti a una squadra che ha concesso poco". Di umore opposto, invece, Pogba: "In una partita di Coppa del Mondo non ci sono piccole squadre. E' molto importante vincere la prima partita, è stato difficile".