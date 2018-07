Francia campione del Mondo, Macron festeggia con... Kolinda

15/07/2018

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron , ha esultato per la conquista della coppa del mondo da parte della Francia. Una partita vissuta in tribuna autorità accando alla moglie Brigitte, scatenata, al presidente della Fifa Infantino, quello russo Putin e la ormai leggendaria numero uno croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, con la maglia a scacchi biancorossa. Macron e la Grabar sono poi scesi in campo, mano nella mano, per la premiazione delle squadre. Una volta sul palco dei vincitori si è scatenato un diluvio vero e proprio. Macron e la Grabar hanno continuato a salutare i giocatori nonostante la pioggia. Il primo ombrello è stato porto a Putin.

KOLINDA: "AVETE COMBATTUTO COME LEONI"

"Siamo vicecampioni del mondo! Bravi, biancorossi, avete combattuto da leoni e scritto una pagina indimenticabile della storia croata". Così sui social la presidente della Croazia, Kolinda Grabar Kitarovic. Vestita con la maglia a scacchi della nazionale e commossa al punto da avere le lacrime agli occhi, nel corso della premiazione post-partita sul terreno dello stadio Luzhniki ha abbracciato a lungo uno per uno tutti i calciatori croati. "Per me i nostri ragazzi sono campioni del mondo, hanno giocato benissimo", ha detto invece il primo ministro Andrej Plenkovic, che invece ha seguito la finale in una piazzetta nel centro storico di Zagabria, con il figlioletto di 3 anni e decine di tifosi. "I francesi hanno avuto molta fortuna nel primo tempo, così va nello sport, ma noi comunque siamo contenti", ha aggiunto il Premier. Lunedì pomeriggio a Zagabria è prevista una grande festa per accogliere la nazionale di ritorno dalla Russia, un bagno di folla per il quale sono attese almeno centomila persone.