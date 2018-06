Francia, allarme rientrato per Mbappé

12/06/2018

Allarme Mbappé rientrato in casa Francia. L'attaccante del Psg ha riportato un problema alla caviglia dopo uno scontro di gioco nel ritiro di Glebovets ed è stato costretto ad abbandonare anticipatamente l'allenamento, mettendo in ansia una nazione intera. Mbappé è stato colpito duro alla caviglia sinistra da Adil Rami e dopo essersi accasciato al suolo è stato subito soccorso dallo staff medico dei Bleus. Poi però su Twitter ha rassicurato tutti: "Sto bene, è solo una botta".

Nel ritiro francese sono state ore di grande apprensione per le condizioni del fuoriclasse del Psg. Dopo essere stato soccorso dallo staff, infatti, Kylian si è rialzato per provare a terminare l'allenamento, ma alla fine ha poi dovuto abbandonare il campo e rientrare sconsolato negli spogliatoi. Poi però l'allarme è rientrato, col giocatore che ha rassicurato tutti dl suo profilo Twitter e ringraziato i tifosi francesi per il grande affetto. Sto bene, è stato solo un colpo. Grazie per i vostri messaggi e lasciate stare il mio amico Rami", ha scritto Mbappé.