Finale Mondiali, la moviola di Francia-Croazia

15/07/2018

Prima finale di un Mondiale con il VAR (l'italiano Irrati) e subito polemiche e casi particolari. Perché il gol dell'1-0 della Francia è viziato da una posizione di sospetto fuorigioco di Pogba. Necessario e giusto, invece, l'intervento in occasione del 2-1: Perisic, in maniera involontaria e sfortunata, tocca il pallone di mano. L' arbitro argentino Pitana fischia il rigore dopo l'intervento del Var: on field review e fischio corretto.

IL GOL DELL'1-0 DELLA FRANCIA: PUNIZIONE DUBBIA E LA POSIZIONE DI POGBA

Il gol del vantaggio della Francia nasce sugli sviluppi di una punizione provocata da un intervento di Brozovic su Griezmann. L'interista arriva lateralmente e prova a frenare e in effetti, dopo diversi replay, sembra che il contatto, davvero lieve, con Griezmann, avvenga con il francese già in caduta. Proteste, ma Pitana fischia. E ovviamente il Var non può intervenire.



Poi la punizione con l'autogol di Mandzukic. Sulla battuta di Griezmann, al momento dell'impatto con il pallone, Pogba parte in posizione di offside. Va poi a contendere il pallone a Mandzukic, partendo alle spalle del croato. Il quale spizza di testa e batte Subasic. Il Var non interviene: probabilmente Irrati ha considerato che il tentativo di Pogba non ha influenzato la giocata di Mandzukic, che è intervenuto dopo che Varane non ha colpito la palla di testa.