Fifa Bracket Challenge: scommetti online sui Mondiali

13/06/2018

I Mondiali stanno per partire e così pronostici e scommesse di appassionati e tifosi di tutto il mondo. E se pensate di poter azzeccare i risultati, ecco il divertente giochino online creato dalla Fifa sul proprio sito ufficiale: Bracket Challenge è il nome del torneo virtuale nel quale è possibile fare le proprie previsioni indicando posizionamenti delle squadre nella fase a gironi (quindi le qualificate) passando per ottavi, quarti, semifinale e finale: scegli tu chi si aggiudica gli scontri diretti fino a ottenere il nome della Nazionale campione del mondo. Sarà possibile accumular epunti e sfidare gli amici.



PER GIOCARE CLICCA QUI