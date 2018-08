Egitto, El Hadary in campo a 45 anni: è il giocatore più vecchio della storia dei Mondiali e para un rigore

25/06/2018

45 anni e 161 giorni: il record è servito. I Mondiali di Russia 2018 passeranno alla storia per essere stati l'edizione in cui ha militato il giocatore più vecchio di sempre ad aver mai giocato la coppa del mondo di calcio. Si tratta di Essam El-Hadary, portiere dell'Egitto e titolare contro l'Arabia Saudita. Battuto il primato di un altro numero 1, Faryd Mondragon: il colombiano al Mondiale del 2014 scese in campo (per soli 5') a 43 anni e 3 giorni. Scivola così al terzo posto di questa speciale classifica Roger Milla (Camerun), che a Usa '94 giocò quando aveva 42 anni e un mese.



Una giornata storica resa ancora più speciale al 39' del primo tempo nel match contro i sauditi quando il portiere ha neutralizzato, deviando sul palo, il rigore di Al Muwallad diventando ovviamente il portiere più anziano a respingere un penalty a un Mondiale. Niente da fare invece al 51' del primo tempo quando, sempre dal dischetto, è stato battuto da Al Faraj per il momentaneo 1-1.