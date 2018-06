Egitto, Cuper: "Salah in campo con l'Uruguay" Il ct argentino: "Si è allenato bene con i compagni" Facebook

14/06/2018

Hector Cuper e con lui l'intero popolo egiziano possono tirare un sospiro di sollievo: Mohamed Salah è recuperato. "Posso dire che Salah sarà in campo domani contro l'Uruguay. Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò". Così il ct argentino dell'Egitto nella conferenza stampa che precede il match d'esordio contro Suarez e compagni in programma nell'Arena Ekaterinburg.

L'ex allenatore di Inter e Valencia non nasconde la soddisfazione per il recupero di Salah dopo l'infortunio alla spalla subito nella finale di Champions League, ma ci tiene a sottolineare l'importanza dell'intero gruppo. "L'Egitto è fortunato ad avere uno dei migliori giocatori al mondo nelle sue fila. Salah è il Messi egiziano, ma non possiamo contare solo su di lui - ha spiegato -Salah è la stella ma è possibile che un portiere o un difensore siano protagonisti. E poi ci sono i centrocampisti, che corrono molto per la squadra".

L'ALLARME DEL MEDICO: "IL PROBLEMA E' IL RAMADAN" Recuperato Salah, sono le dichiarazioni del medico della nazionale, Mohamed Abouelela, a spaventare i tifosi dei Faraoni. Domani si gioca, ma la nostra grande sfida è il Ramadan, principalmente per il fatto che sia durato durante tutto il periodo di preparazione a questo Mondiale. La verità è che, fino al calar del sole, ci siamo sottoposti a molti giorni di digiuno e ora avremo tre partite a scadenza ravvicinata appena dopo la fine del Ramadan - le parole del professore - "Domani giocheremo e i calciatori non faranno in tempi a riadattarsi al ciclo normale. il discorso riguarda anche il sonno, visto che siamo anche passati per dusi orari diversi. Per noi sara' molto difficile, ma cercheremo di dare il meglio".

