Egitto, Cuper: "Era troppo rischioso far giocare Salah"

15/06/2018

"Salah non ha giocato perché volevamo evitare rischi o pericoli, ma penso che starà bene per la prossima partita". Così il ct dell'Egitto Hector Cuper ha commentato l'assenza di Mohamed Salah nella prima partita del Mondiale persa solo al 90' contro l'Uruguay. "Ieri eravamo sicuri che avrebbe giocato. Alla fine della formazione, però, è stato esaminato in dettaglio e abbiamo avuto dei dubbi se mai fosse caduto o avesse preso un colpo", ha dichiarato ancora l'ex allenatore dell'Inter.



"Pensavamo che forse avrebbe fatto ancora del male a se stesso e volevamo evitarlo, quindi non abbiamo corso rischi. Abbiamo bisogno di lui per l'Arabia Saudita e la Russia", ha dichiarato Cuper. "Ovviamente è un giocatore importante, nessuno può negarlo, ma abbiamo anche bisogno di una buona squadra e siamo una buona squadra", ha proseguito il tecnico argentino. "Se Mo avesse giocato forse sarebbe stato pericoloso ma non possiamo saperlo", ha concluso.