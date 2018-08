Deschamps come Zagallo e Beckenbauer: "Campioni così giovani, è meraviglioso"

15/07/2018

Nella storia. Didier Deschamps è il terzo a diventare campione del mondo sia da calciatore (nel 1998) che da ct . Raggiunge Mario Zagallo (Brasile: '58 e '62 da calciatore, 1970 da ct) e Franz Beckenbauer (Germania: '74 da calciatore, '90 da ct). Un trionfo che lo riempie di gioia: "È meraviglioso. Alcuni sono campioni a 19 anni. Non abbiamo fatto una grande partita ma abbiamo mostrato qualità mentali. E abbiamo segnato 4 gol: abbiamo meritato ".

"Siamo partiti da lontano, non è stato sempre facile ma a forza di lavorare siamo qui. Saremo sul tetto del mondo per quattro anni", ha aggiunto. "È stato così doloroso perdere l'Europeo due anni fa, ma ci ha fatto bene. Questo momento appartiene ai giocatori. Per 55 giorni abbiamo lavorato molto. È l'incoronazione massima. Amiamo i francesi. Siamo orgogliosi di essere francesi, di essere Blues. Lunga vita alla Repubblica", ha concluso.