Danimarca, Knudsen diventa papà: i compagni gli pagano l'aereo privato per salutare la figlia

19/06/2018

Niente è più bello di giocare un Mondiale per un calciatore, tranne diventare papà per la prima volta proprio durante il torneo con la propria nazionale. E' quanto successo a Jonas Knudsen, terzino danese che, dopo la vittoria all'esordio contro il Perù, ha fatto i conti con la nascita della figlia. Tutti i compagni di squadra hanno deciso di pagargli un aereo privato per la Danimarca per conoscere la sua bambina. Spirito di gruppo.