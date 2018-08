Croazia, rimpianto Dalic: "Il rigore ha segnato la partita"

15/07/2018

Oltre all'amarezza della finale, alla Croazia resta comunque la sensazione di aver fatto qualcosa di importante in Russia. "Dobbiamo essere soddisfatti e fieri per quello che abbiamo fatto al mondiale - ha dichiarato Dalic -. Abbiamo registrato il maggior successo nella storia del calcio croato". "Resta il rammarico per il titolo mancato - ha aggiunto -. Ma questa è la vita, questo è il calcio".



Gli fa eco l'uomo immagine della Croazia, Modric: "Sono triste perche' abbiamo perso, ma al tempo stesso orgoglioso per tutto quello che abbiamo fatto in Russia". "Non è facile perdere, bisogna aspettare che le emozioni si calmino - ha aggiunto -. I francesi festeggiano, ma noi siamo orgogliosi". Ringraziando le migliaia di tifosi che hanno seguito e incoraggiato la squadra per tutto il torneo, Luka Modric ha detto che la nazionale a scacchi non ha nulla da reciminare. "Abbiamo lasciato il nostro cuore sul terreno di gioco. Abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro. Purtroppo abbiamo perso, ma in Russia abbiamo fatto qualcosa di cui ci si ricorderà molto a lungo".