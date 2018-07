Croazia in finale: l'annus horribilis di Kalinic continua

11/07/2018

Come si suol dire piove sempre sul bagnato, ma sulla testa di Kalinic da ormai diversi mesi la nuvola fantozziana sta diluviando qualsiasi cosa, specialmente una pioggia di insulti che sull'asse Milano-Kaliningrad hanno accompagnato la stagione dell'attaccante. Dopo una prima annata terribile con il Milan, con tanto di punizione di Gattuso e fischi perpetui di San Siro, Kalinic ha pensato bene di nascondere al suo ct i problemi fisici che lo stesso Gattuso ha svelato in seguito, rifiutandosi di entrare nel finale contro la Nigeria e vincendo un biglietto di ritorno anticipato dalla sua federazione, guardando così' da casa il Mondiale più glorioso di sempre della sua Croazia.



Tutto per un capriccio, come ha dichiarato l'autorevole Clarin dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Per Kalinic una sola consolazione: la medaglia, che sia d'oro o d'argento, visto che comunque sia per la Fifa fa parte della spedizione croata. Sempre che non vada casualmente persa, dimenticata, smarrita durante la spedizione o chissà, rotta. Ma no, non può piovere per sempre.