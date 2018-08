Croazia, cacciato anche Vukojevic (ma Vida è salvo)

10/07/2018

L'associazione calcistica croata (HNS) ha annunciato che Vukojevic è stato "sollevato dalle sue funzioni" e "non è più un membro della delegazione croata ai Mondiali". La FIFA ha successivamente annunciato di aver multato Vukojevic di 15.000 dollari con una ammonizione per comportamento antisportivo.



Dopo la vittoria nei quarti di finale contro la Russia, Vukojevic ha pubblicato un video di Instagram insieme al difensore Domagoj Vida, in cui gridavano "Gloria all'Ucraina!". I due sono stati compagni di squadra con la Dinamo Kiev. Nel video, Vukojevic aveva aggiunto: "Questa vittoria è per la Dynamo (Kiev) e per l'Ucraina!". Il video ha scatenato la reazione diplomatica russa, che ha invitato la FIFA a prendere provvedimenti. Dopo aver visionato le immagini, la FIFA ha deciso di ammonire soltanto Vida che pertanto sarà regolarmente in campo per la semifinale contro l'Inghilterra.