Cristiano Ronaldo e il duello a distanza con Messi: ora spunta pure il pizzetto

20/06/2018

Continua il siparietto a distanza tra Cristiano Ronaldo e Messi. Riepiloghiamo i fatti: l'argentino era comparso, in un servizio fotografico per una rivista, con una capra in braccio. In inglese capra si dice goat, cioè l'acronimo di "Greatest Of All Times", il più grande di tutti i tempi. Una cosa che CR7 pensa di se stesso e per provocazione il primo gol realizzato contro la Spagna lo ha festeggiato lisciandosi il mento. Contro il Marocco, invece, ha deciso di farsi crescere il pizzetto. Come una capra...