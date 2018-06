CR7 è una macchina, Messi troppo fragile: due talenti all'opposto

16/06/2018 di MAX CRISTINA

Tre gol e tutto un popolo alle spalle da una parte; la delusione, il tradimento e gli indici puntati dall'altra. Il Mondiale in Russia di Cristiano Ronaldo e Leo Messi è iniziato in maniera diametralmente opposta: l'esaltazione di CR7 contro la disperazione della Pulce, i fuochi d'artificio contro i fischi in una continuità temporale che ormai da qualche stagione a livello internazionale pende completamente dalla parte del portoghese. Non un caso, certamente.



Sottolinearlo comparando una tripletta a un rigore sbagliato è fin quasi ingiusto, ma se non stessimo parlando dei due migliori giocatori - per distacco - della nostra epoca, si potrebbe anche dire che quanto visto in Russia dopo una sola partita a testa era anche abbastanza prevedibile. Il fatto che si sia passati dal fenomenale debutto di Ronaldo nel 3-3 contro la Spagna al rigore decisivo sbagliato da Messi nel giro di meno di ventiquattro ore, però, accentua questa dicotomia non obbligatoria, ma ormai di moda. Chi sta con Cristiano, chi sempre e comunque con la Pulce. Due mondi di livello inimmaginabile, al top da anni, ma al tempo stesso così diversi da aprire in continuazione un dibattito spesso stucchevole. Il campo però ha scelto ancora una volta Cristiano Ronaldo, la sua grinta, la sua convinzione e la sua maniacalità nell'inseguire il titolo - e i titoli - di migliore al mondo. Un fuoriclasse diventato il numero uno - come dimostrano gli ultimi trionfi - lavorando costantemente su se stesso, superando i propri limiti nel corso degli anni con sudore, passione, ambizione. Caratteristiche che Messi, un altro top mondiale, probabilmente ha potuto trascurare maggiormente perché portatore sano di un talento puro che nessuno, probabilmente nemmeno CR7, possiede.



E allora il primo confronto è impietoso, ma specchio di un qualcosa che sta accadendo con troppa continuità per essere una casualità. Gli dei del calcio premiano Cristiano Ronaldo che non fa la preparazione totale coi compagni, ma si presenta con una tripletta che incanta il mondo e regala al Portogallo un 3-3 con la Spagna importante. Giocando oltretutto una partita nella norma nei valori, anzi forse sotto le proprie medie, ma devastante. Quattro tiri in novanta minuti e tre gol, due di destro - il rigore e la punizione - e uno di sinistro, con la papera di De Gea che male non ha fatto. Ecco, De Gea appunto. Un altro segnale che questo Cristiano Ronaldo al momento è ingiocabile, capace di mandare in tilt uno dei migliori portieri del mondo mentre poche ore dopo, il buonissimo Halldorsson si è preso la palma da protagonista ipnotizzando Messi dal dischetto, spegnendo il sorriso - sempre comunque velato - sotto la barba della Pulce.



Dettagli importanti per due giocatori spremuti a livello fisico da una stagione lunga e faticosa per tutti. La differenza in questi casi la fa la testa e lì il portoghese non ha eguali. Se è diventato il numero 1 (vedete voi se da solo o in coabitazione, de gustibus) è perché lo ha voluto, ci ha creduto, ha lottato per esserlo pompando il proprio talento con una cultura del lavoro e una forza mentale senza eguali. Il contrario di Messi che fenomeno lo è sempre stato e continuerà ad esserlo, salvo spegnersi - spesso - sul più bello. Russia 2018 dev'essere il suo Mondiale, probabilmente è l'ultima vera occasione: forse una pressione troppo grossa per l'idolo di un'intera nazione. "La tripletta di questa sera è il frutto di molto lavoro portato avanti in tanti anni. La gente del Portogallo ha sempre creduto in me io lavoro parecchio anche per il mio Paese e per ripagare tanto affetto. Cerco sempre di fare il massimo e, magari, di vincere". Parola di CR7, capito Messi?