Come e dove vedere i Mondiali Russia 2018: su SportMediaset.it sito e app, tutte le partite in streaming

20/06/2018

Il Mondiale Russia 2018 è tutto su Mediaset . E se in tv la programmazione è ampissima ( guarda qui ), sul web e sui vostri smartphone non vi perderete nemmeno un secondo di quello che accade in Russia. Come? Innanzitutto con il nostro sito SportMediaset.it , che ha una nuova e rinnovata grafica oltre ad uno "Speciale Mondiali" ricco di contenuti.

DUE LE APP DA UTILIZZARE: SPORTMEDIASET.IT E FIFA MONDIALI MEDIASET

Prendete il vostro smartphone e se non l'avete ancora fatto scaricate l'app di SportMediaset.it - Speciale Mondiali Fifa da Google Play o dall' App Store , a seconda che abbiate Android o iOS. Se avevate già la nostra app, aggiornatela: vedrete un menù ricchissimo, con grande spazio ai Mondiali e con la possibilità di vedere in diretta streaming tutte le partite. Tutte. Inoltre è presente una ricchissima sezione video, dove potrete vedere tutti i gol e non solo: in pratica, sarà come essere in Russia.



C'è un'altra app che potete scaricare, sempre gratis. è Mediaset Mondiali Fifa 2018 (su Play Store e App Store ). Si potrà guardare la diretta streaming di tutti i match da 5 telecamere differenti; rivedere i gol e le migliori azioni in real time da 24 punti di vista diversi; si troveranno tutte le statistiche di giocatori e team mentre la partita è ancora in corso. Ogni utente potrà diventare il regista di tutte le 64 partite "live" e "on demand".



Altri contenuti saranno totalmente innovativi. Come ad esempio il Liveblogging : un diario su tutto quello che c'è da sapere dalla Russia costantemente aggiornato. Particolarmente importante l'attività social: ogni tifoso potrà interagire con la squadra Mondiali di Mediaset attraverso tutti i profili social di Sportmediaset. Inoltre, sugli account Facebook e Twitter troverete numerosi contenuti esclusivi FIFA. L'hashtag dedicato è #MondialiMediaset.

APP Mondiali 2018 per Android su Google play:

SportMediaset – Speciale Mondiali FIFA

Mediaset Mondiali FIFA

APP Mondiali 2018 per iOS su iTunes:

SportMediaset – Speciale Mondiali FIFA

Mediaset Mondiali FIFA