Mondiali Russia 2018, Pekerman: "Non è facile restare in 10 dopo tre minuti"

19/06/2018

E' stato un esordio amaro per la Colombia, sconfitta dal Giappone nel primo match del Mondiale. "Volevamo iniziare con la vittoria - dice Pekerman, ct dei sudamericani, dopo la gara persa per 2-1 -. Un incontro si prepara pensando di giocare 11 a 11 e perdere dopo tre minuti un giocatore (il riferimento è all'espulsione di Sanchez, ndr) così importante non è facile".