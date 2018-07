Colombia fuori dal Mondiale, Bacca e Uribe minacciati di morte per aver sbagliato i rigori

04/07/2018

Carlos Bacca e Mateus Uribe minacciati di morte dai tifosi colombiani dopo aver sbagliato i rigori nell'ottavo di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra. La grande maggioranza dei messaggi sui social network si è rivolta contro Bacca, che si è visto parare il rigore dal portiere inglese Pickford - mentre quello di Uribe era finito sulla traversa.



Proprio il 3 luglio ricorreva l'anniversario della morte di Andres Escobar, ucciso in Colombia a colpi d'arma da fuoco dopo aver causato un autogol nella partita contro gli Stati Uniti al Mondiale di quell'anno e che portò all'eliminazione dei 'cafeteros'. Un altro giocatore, Carlos Sanchez, era stato minacciato di morte per aver provocato il rigore (in quell'occasione era stato anche espulso contro il Giappone nella prima partita della Colombia a Russia 2018.