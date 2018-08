Clamoroso ai Mondiali: Giappone sconfitto ma agli ottavi grazie... ai cartellini

28/06/2018

Per la prima volta nella storia sono i cartellini a decidere il passaggio del turno e l'eliminazione di una squadra ai Mondiali. Data storica, quindi, il 28 giugno 2018, che i giapponesi potranno per sempre ricordare come un giorno tanto, tanto fortunato. Il Giappone aveva iniziato i Mondiali battendo la Colombia (2-1), poi aveva pareggiato 2-2 con il Senegal. In questa terza e ultima giornata, contro una Polonia che non aveva più niente da chiedere, già eliminata, il Giappone si è aggrappato al proprio portiere, Kawashima (più volte decisivo) e, appunto, ai cartellini.



Prima del match i gialli (che danno un malus di meno 1 nella classifica fair play) presi dai giapponesi erano 3, al 66' è arrivato quello per Makino. Quattro gialli, meno 4 in classifica fair play. Con il gol subito, il Giappone si arena a quattro punti, proprio come quelli del Senegal, bucato dal colpo di testa di Yerry Mina e da una Colombia che chiude prima il girone H. E quindi, con il Senegal appaiato a quattro punti, succede che si va alla conta dei cartellini. Perché la differenza reti (primo parametro) tra Giappone e squadra del ct Cissé era la stessa, i gol fatti anche, quelli subiti pure, la differenza reti nello scontro diretto pari (era finita 2-2). Cartellini, quindi. Il Senegal ne aveva presi 5, Niang contro la Colombia ha collezionato il sesto. È finita così, con il Giappone che ha girato palla per tutti gli ultimi minuti, in attesa di notizie da Colombia-Senegal. Il pareggio degli africani non è arrivato, il Giappone è agli ottavi e affronterà chi passerà per prima tra Inghilterra e Giappone.



LA CRONACA

La prima occasione del match è per la formazione nipponica, con il colpo di testa di Okazaki su cross di Nagatomo: palla di poco a lato. Il Giappone continua a premere in avvio con il tiro dalla distanza di Muto: stavolta è Fabianski a evitare il gol. L’estremo difensore della Polonia è chiamato in causa anche sul tiro dal limite, potente ma centrale, di Gotoku Sakai. Alla prima occasione della gara, la Polonia sfiora il vantaggio: colpo di testa di Grosicki, Kawashima si salva con un grandissimo intervento in tuffo, allontanando il pallone proprio sulla linea di porta. La risposta del Giappone è affidata a un tiro-cross di Usami, con Fabianski che riesce ad evitare pericoli bloccando a terra. Termina, dunque, sullo 0-0 la prima frazione di gioco: troppo poco da parte della Polonia che, comunque già estromessa dal torneo, era chiamata a dare qualcosa in più, specie con i suoi uomini chiave come Zielinski e Lewandowski.



Nella ripresa, è proprio il giocatore del Napoli che prova a dare una scossa al match, duettando in contropiede con Grosicki, ma facendosi anticipare nell’uno contro uno con Kawashima. È il preludio al gol del vantaggio della Polonia: punizione dalla trequarti di Kurzawa e deviazione vincente in spaccata di Bednarek (59’). Grande difficoltà per il Giappone, che non riesce ad essere incisivo come nel primo tempo. Anzi, rischia di subire il secondo gol: Lewandowski in scivolata sfiora il 2-0 spedendo il pallone alto da buona posizione. Situazione simile anche sul cross basso di Grosicki, con la deviazione di Makino che costringe Kawashima ad un altro intervento salva risultato. Nel finale, il Giappone riesce a reggere l’urto e, in virtù del minor numero di cartellini gialli rispetto al Senegal (appaiato in classifica a pari punti con i nipponici), passa il turno qualificandosi come seconda nel girone: attesa per il nome dell’avversaria, che uscirà dalla sfida tra Belgio e Inghilterra.