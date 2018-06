Brasile, Tite attacca l'arbitro: "Sul gol della Svizzera fallo evidente su Miranda"

18/06/2018

E' flop Brasile all'esordio mondiale contro la Svizzera. Ma a fine partita il ct della Selecao Tite non ci sta e accusa l'arbitro. "Non voglio giustificare il risultato ma c'era un evidente fallo di Zuber su Miranda - ha detto riferendosi al gol del pareggio degli elvetici - L'azione è stata molto chiara. Non esiste la possibilità di un'interpretazione diversa. Non si possono concepire certi errori quando si è a questi livelli".