Brasile: Neymar si tinge di biondo per l'esordio mondiale della Seleçao

17/06/2018

Cambio di look per la stella del Brasile Neymar che si tinge i capelli di biondo per l'esordio al Mondiale contro la Svizzera. Appuntamento questa sera alle 20.00 su Canale 5 per vedere se oltre ai capelli il brasiliano sfoggerà una prestazione all'altezza della situazione dopo il fallimento del suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona, Leo Messi.



Non è la prima volta che in un Mondiale i calciatori sfoggiano tagli di capelli stravaganti: da Ronaldo nel 2002 a Beckham sul quale venivano aperte scommesse quotidianamente dai bookmakers inglesi. Indimenticabile invece il taglio di capelli a Camoranesi: in quel caso l'Italia era campione del Mondo da qualche minuto e Massimo Oddo all'Olympiastadion di Berlino tagliò la coda all'ex centrocampista della Juve.