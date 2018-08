Belgio-Panama 3-0. Un lampo di Mertens illumina i Diavoli Rossi. Poi si scatena Lukaku

18/06/2018 di ROBERTO OMINI

LA PARTITA

Per un tempo -il primo- il Belgio dà l'idea di rincorrere le sofferte gare d'esordio di Germania, Brasile, Argentina e pure la Francia, quel calcio d'élite che s'imbatte nella forza e nell'agonismo di Nazionali prive di titoli nobiliari. E la sfida al debuttanti di Panama, dipinti come si fa di solito in casi così con divertita e sbagliata ironia, per i Diavoli Rossi sembra un ruvido impatto con un calcio fatto di fisicità, intralcio sistematico al gioco, ripetute scorrettezze tattiche e un'idea di squadra che oramai -in quest'epoca- non ha più segreti per nessuno.

Per un tempo -il primo, appunto- è una partita così, senza strilli di passione: i belgi vanno 9 volte al tiro (solo 3 in porta), con qualche buona idea-gol non sfruttata o rigettata dagli avversari e loro, i ragazzi di Panama, che badano a difendersi, a chiudere spazi, a dannarsi per tenersi stretto un miracolo nel giorno dell'esordio mondiale.

Cosa fare per venirne a capo? Prima di tutto, avere pazienza. Continuare a fare il gioco che si conosce. E poi sfruttare il manipolo di bei nomi (Hazard e De Bruyne, Lukaku e Mertens) che il Belgio può vantare e tocca a Dries Mertens, al via del secondo tempo, esibire un numero d'alta scuola con un tiro al volo, incrociato, da destra a sinistra, che non dà scampo a Penedo, portiere panamense. Prodezza autentica, un'immagine da conservare e pure un gol scacciapensieri. L'1-0 è un po' la fuga da quel mezzo incubo che si chiama insuccesso d'esordio.

A quel punto, la sfida scivola via con l'intensità prevista alla vigilia. Con le aperture di credito che il Belgio può vantare -tattiche e tecniche- e che Panama alla lunga non riesce più a fronteggiare, dopo aver consumato un sacco di energie e pure di cartellini gialli per resistere. Così ecco che la partita diventa... logica. I due gol dello scatenato Lukaku al 24' e al 30' della ripresa (il primo su delizioso assist di De Bruyne) certificano la netta superiorità di un Belgio che non sbaglia la "prima".

Mentre a Panama, nei minuti finali e con qualche leggerezza che il Belgio si concede, restano un paio di buone occasioni in zona-gol non sfruttate e che sarebbero servite, eccome, a questo gruppo ricco di buona volontà e a caccia di un sorriso: gli spetta.