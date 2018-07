Mondiali 2018, Mancini: "Solo il Brasile è superiore a noi"

04/07/2018

"E' stato devastante non andare ai Mondiali in Russia". Sono le parole di Roberto Mancini , ospite della trasmissione Balalaika. "A parte il Brasile non vedo nazionali superiori a noi. Gli italiani quando mi incontrano mi dicono che potevamo starci anche noi in Russia : è un pensiero che condivido. Purtroppo, questo è il calcio e non possiamo farci niente". Sul futuro: "Penso agli Europei. Punto su Chiesa, Caldara, Pellegrini e uno tra Donnarumma e Meret ".

Mancini, inoltre, ha difeso la Nazionale: "Non è tutto così negativo come ha detto la maggior parte degli addetti ai lavori. L'eliminazione è stata devastante, ma i giocatori che abbiamo sono giovani e bravi. Dobbiamo avere entusiasmo e tutta la nazione deve remare dietro la Nazionale perchè quello che è successo quest'anno non deve più accadere. Io ho trovato giocatori molto disponibili. La mia speranza è che possano giocare tutti con continuità per crescere molto da qui a due anni. Dobbiamo cercare di qualificarci per gli Europei e avere una squadra che possa puntare alla vittoria. Poi penseremo al prossimo Mondiale. Se fare il ct è la cosa più importante della mia vita? In questo momento è la cosa che mi piace di più".



Porte aperte a De Rossi: "Dobbiamo qualificarci per gli Europei. Insieme ai giovani abbiamo bisogno anche dei giocatori più esperti. Balotelli? Per 4 anni mi sono disintossicato. Scherzi a parte, l'ho trovato bene, disponibile e con voglia di lavorare. Poi come ho sempre detto dipende da lui e dalla sua testa". Su Buffon: "Se un giorno avremo bisogno di Gigi, penso che lui sia disponibile e noi saremo contenti".



