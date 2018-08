Argentina, non tutto è perduto: tutte le combinazioni per l'Albiceleste agli ottavi

21/06/2018

E' una serata nera per l'Argentina, che con il k.o. contro la Croazia (0-3) rischia di venire eliminata dal Mondiale senza nemmeno avere passato la fase a gironi. La squadra di Sampaoli, che ha conquistato un solo punto dopo le prima due partite, sarà ovviamente obbligata a vincere nell'ultima partita con la Nigeria, ma potrebbe anche non bastare. Gode invece la Croazia, in vetta al Gruppo D e già matematicamente agli ottavi di finale.