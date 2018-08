Argentina, il sogno ottavi Mondiali non è svanito: ecco come può passare il turno

22/06/2018

Messi tifoso della Nigeria. Su Twitter non sono mancati i meme che hanno accompagnato Nigeria-Islanda, partita vinta 2-0 dalle Super Aquile e che regala così all'Argentina l'opportunità di raggiungere gli ottavi di finale dai Mondiali di Russia 2018. Come? Con un risultato obbligato, la vittoria sulla Nigeria (in campo martedì alle 20). E potrebbe non bastare. Perché l'Argentina dovrà tenere un occhio e un orecchio all'altro match, tra Croazia (già qualificata) e Islanda. Una vittoria dell'Islanda, infatti, in contemporanea con il successo dell'Albiceleste, obbligherebbe a ricorrere alla differenza reti per stabilire chi supererà il Gruppo D come seconda.