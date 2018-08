Argentina, clamoroso: Sampaoli resta ct (per il momento)

09/07/2018

La delusione mondiale non è bastata per far perdere il posto a Jorge Sampaoli . Il ct dell'Argentina è salvo e resterà al suo posto, almeno per il momento : guiderà la Sub 20 in un torneo a Valencia. Una decisione clamorosa, alla base della quale sembrano esserci soprattutto motivazioni economiche . Oltre a non avere alternative valide in mano, la Federcalcio argentina infatti non vuole pagare al tecnico l'intera clausola d'uscita anticipata (circa 7 mln di euro).

Nonostante un girone di qualificazione da brividi, il pass agli ottavi a Russia 2018 conquistato all'ultimo turno e l'eliminazione con la Francia, dunque, Sampaoli è salvo. Claudio Tapia e Daniel Angelici, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'AFA, hanno tenuto una lunga riunione nella quale hanno deciso che per il momento a Sampaoli verrà affidata la guida della nazionale argentina Under 20 nel prossimo torneo dell'Alcudia. Dopo questa manifestazione internazionale, verranno fatte ulteriori valutazioni sul futuro del ct. Che, quindi, resta in sella ma non in maniera definitiva. Intanto, dalla Colombia, si alimentano le voci di un possibile addio del ct Pekerman che potrebbe tornare in Argentina con un ruolo dirigenziale all'interno della federazione e della nazionale.



Sampaoli, in sostanza, è aggrappato al suo contratto fino al 2022. Una zavorra quasi impossibile da non valutare in prospettiva futura, che costringerebbe la federcalcio albiceleste, in caso di esonero, al versamento di 16 milioni di euro. Un prezzo alto, altissimo. Che, per ora, non è stato messo in conto. Il torneo che si giocherà a Valencia a fine mese tra le Under 20 e la successiva riunione diranno se Sampaoli resterà il ct dell'Argentina.