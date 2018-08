Argentina, bufera mondiale. I giocatori sfiduciano Sampaoli, la Federazione lo conferma

23/06/2018

Un tentativo di golpe, una rivolta interna della squadra per destituire Sampaoli e proseguire da soli i Mondiali. È quanto accaduto nel ritiro dell'Argentina e che i maggiori quotidiani sudamericani stanno riportando in queste ore. Messi e compagni si sarebbe riuniti e avrebbero chiesto a Claudio Tapia, presidente della federcalcio argentina, di mettere da parte Sampaoli e di istituire una sorta di autogestione in vista della sfida con la Nigeria. I giocatori avrebbero chiesto di guidare la squadra autonomamente: allenamenti, formazione e gestione dei match. Una proposta che Tapia in un primo momento sembrava voler accettare. Poi, dopo essersi riunito con Sampaoli, avrebbe confermato la fiducia al commissario tecnico che, tra l'altro, ha un contratto fino al 2022 (e il suo esonero costerebbe 16 milioni di euro).