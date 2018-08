Accadde oggi - 3 luglio 1990, Italia-Argentina 3-4 dcr: gli azzurri di Vicini crollano ai rigori e scoppiano la lacrime di un intero paese

03/07/2018

3 luglio 1990, Italia-Argentina 1-1 (3-4 dcr). E' la semifinale di Italia '90 che noi italiani, purtroppo, non ci siamo mai dimenticati. Sono i nostri Mondiali, le notti magiche, quelli da vincere a tutti i costi. E' il gruppo di Azeglio Vicini, una Nazionale bellissima, un mix di giovani e di giocatori d'esperienza. Qualità a non finire e talenti come Schillaci e Roberto Baggio rimasti nel cuore della gente. La cavalcata Mondiale, fino a quel momento di cinque vittorie di fila e zero gol subiti, si ferma a Napoli in semifinale contro l'Argentina di Diego Armando Maradona. Segna Schillaci, pareggia Caniggia su un'uscita più che azzardata di Zenga. Ai rigori sono fatali gli errori di Donadoni e Serena. Festaggia la Selecciòn, mentre un intero paese - il nostro - piange lacrime amare, amarissime. Gli azzurri si consolano con il successo contro l'Inghilterra (2-1) nella finalina per il terzo posto. Si gioca a Bari e finisce lì il nostro Mondiale, quello che avremmo dovuto vincere.