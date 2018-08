Accadde oggi: 20 giugno 2014 - Italia-Costa Rica 0-1: Bryan Ruiz ci punisce e per noi in Brasile è l'inizio della fine

20/06/2018

20 giugno 2014: Italia-Costa Rica 0-1. E' la seconda partita del Mondiale brasiliano. Gli azzurri, allenati da Cesare Prandelli, arrivano dalla vittoria al debutto contro l'Inghilterra (2-1). I gol di Marchisio e Balotelli hanno dato entusiasmo alla squadra che fa l'errore di considerare una formalità la sfida contro l'abbordabile Costa Rica. In caso di successo, sarebbe qualificazione aritmetica agli ottavi. Invece, la sorpresa è dietro l'angolo. Al minuto 44 segna Bryan Ruiz e l'Italia non recupera più lo svantaggio. Vince la Costa Rica, che prosegue così la sua avventura. Per l'Italia questa gara è forse da considerare l'inizio della fine. Perché quattro giorni dopo, il 24 giugno a Natal, gli azzurri perdono anche contro l'Uruguay e per la seconda volta di fila vengono eliminati nella fase a gironi di un Mondiale. A vedere come è andata per Russia 2018, il disastro è davvero partito da lontano.