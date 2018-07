9 luglio 2006, Italia-Francia 6-5 dcr: è trionfo azzurro 24 anni dopo Madrid

09/07/2018

9 luglio 2006, Italia-Francia 6-5 dopo i calci di rigore. E' la finale di Berlino, è l'ultimo atto di Germania 2006. E' il trionfo di Marcello Lippi che ci regala la quarta Coppa del Mondo, 24 anni dopo Spagna '82. Per il calcio italiano l'estate non era iniziata benissimo, visto il caos di Calciopoli. Ma gli azzurri si compattano, fanno gruppo e una dopo l'altra eliminano tutti gli avversari che incontrato sulla loro strada. Nei gironi battono il Ghana, pareggiano con gli Stati Uniti ed eliminano la Repubblica Ceca. Poi, è il turno di Australia, Ucraina e dei padroni di casa della Germania. Fino alla Francia. Segna Zidane su rigore, pareggia Materazzi di testa. Ai rigori sbaglia solo Trezeguet, mentre è di Grosso quello decisivo. Un gol che fa esplodere milioni di italiani, che si riversano in strada a festeggiare. Nei supplementari l'episodio che nessuno mai dimenticherà: la testa di Zidane a Materazzi. Risultato ? Zizou espulso e Francia in dieci.