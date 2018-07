8 luglio 2014, Brasile-Germania 1-7 - La tragedia del Mineirazo lascia i tedeschi increduli: "Senza parole"

08/07/2018

8 luglio 2014, Brasile-Germania 1-7. E' il Mondiale che si gioca in Brasile, è il torneo che i verde-oro sognano di vincere e sanno di doverlo fare: c'è un solo precedente casalingo, nel 1950, e quel precedente era stato una tragedia nazionale dopo l'ultima gara del torneo perduta contro l'Uruguay di Ghiggia e Schiaffino, l'onta e la vergogna del 2-1 sofferto a Rio de Janeiro, al Maracana ribattezzato Maracanazo. Il titolo mondiale svanito così, senza potersi dare uno straccio di spiegazione. Inconcepibile disfatta, che 64 anni dopo doveva, per forza di cose, essere cancellata. E quel giorno di luglio nella semifinale contro i tedeschi tutto poteva (doveva) accadere, meno quel che è accaduto. Un altro clamoroso schiaffo della storia del Pallone ai brasiliani, quell'incubo vissuto dinanzi ai gol di Muller all'11', Klose al 23', Kroos al 24' e al 26', Khedira al 29'. In nemmeno mezz'ora, cinque bastonate: gli occhi di Julio Cesar e di chi stava in campo con lui, quelli di Thiago Silva (squalificato) e di Neymar (infortunato) in tribuna, e ancora nella ripresa i gol di Schurrle, due volte, fino alla rete di Oscar al 90'. "Massacrados" scrissero i giornali brasiliani più teneri. "Senza parole" il titolo della Bild dinanzi a quella immensa prestazione dei tedeschi, poi diventati campioni del Mondo. Si giocava a Belo Horizonte, stadio Mineirao: riveduto e corretto in Mineirazo.