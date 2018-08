5 luglio 1982 - Italia-Brasile 3-2, si sveglia Pablito Rossi che con tre gol manda a casa la Seleçao

05/07/2018

5 luglio 1982: Italia-Brasile 3-2. Siamo nell'ultima gara della seconda fase a gironi del Mondiale di Spagna. Gli azzurri, che avevano avuto molte difficoltà nella prima fase, arrivavano dalla vittoria contro l'Argentina, campione del Mondo in carica. Il Brasile è super favorito, ma contro la Seleçao - allo stadio di Sarriá di Barcellona - gli azzurri di Enzo Bearzot compiono una delle più belle imprese del nostro calcio e vincono 3-2 qualificandosi in semifinale. Pablito Rossi, criticatissimo fino a quel momento, si sveglia sul più bello realizzando una tripletta. Va in gol per il vantaggio dell'Italia e raddoppia subito dopo il pareggio di Socrates. Nella ripresa segna Falcao, ma 5' più tardi Rossi realizza il 3-2. La Seleçao non si arrende e negli ultimi secondi è Zoff a parare sulla linea di porta un colpo di testa di Oscar. Salvando l'Italia, che con un pareggio avrebbe salutato il Mondiale. Invece, è il Brasile a essere eliminato. Contro ogni pronostico.