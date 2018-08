30 giugno 2002 - Brasile-Germania 2-0, la doppietta di Ronaldo per l'ultimo trionfo della Seleçao

30/06/2018

30 giugno 2002: Brasile-Germania 2-0. E' la finale Mondiale di Giappone-Corea 2002. E' la prima volta che queste due Nazionali si affrontano in una partita di Coppa del Mondo. La Seleçao è alla fine di un ciclo incredibile di tre finali di fila: vittoria a Usa '94 e sconfitta a Francia '98. L'Estremo Oriente sorride ai brasiliani di Luiz Felipe Scolari. E' una squadra stratosferica con Ronaldinho, Rivaldo e, soprattutto, Ronaldo. Il Fenomeno vuole archiviare il malesse di quattro anni prima, quando contro la Francia si era presentato in campo dopo il misterioso malanno della sera prima. Non è un primo tempo bellissimo, ma nella ripresa Ronaldo si scatena segnando due gol. Il primo approfittando di un errore di Kahn su tiro di Rivaldo, il secondo con un tiro a giro. Il Fenomeno chiude il Mondiale con otto gol ed è il capocannoniere del torneo. Ad oggi è l'ultima Coppa del Mondo vinta dal Brasile.